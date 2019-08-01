Cumhuriyet Kupası'na doğru

Sivas'ta bu yıl 21. kez düzenlenecek Cumhuriyet Kupası futbol organizasyonunda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe mücadele edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresinin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 21'incisi düzenlenecek Cumhuriyet Kupası maçı, 10 Ağustos Cumartesi saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadında oynanacak.

Kupanın kağıt biletleri yarın saat 15.00'ten itibaren Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig Kart gişelerinden satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları Osman Seçilmiş alt ve üst tribünü 5, maraton alt ve üst 10, VIP 20, misafir takım tribünü 10 lira olarak belirlendi.

Cumhuriyet Kupasının Tarihçesi

Sivasspor tarafından organize edilen Cumhuriyet Kupası, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75'inci yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında düzenlendi. İlk yıl düzenlenen kupayı Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor kazandı. Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 9 kez de tek maç sistemine göre oynandı. Bugüne dek kupayı 9 kez müzesine götüren Demir Grup Sivasspor, kupayı en fazla kazanan takım oldu. Yiğidolar en son 2018-2019 sezonunda Bursaspor'u penaltı atışlarının ardından 6-5 mağlup ederek Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2010 yılında katıldığı Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Cumhuriyet Kupası ilk kez 2012-2013 sezonunda ülke dışında oynanmış, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un daveti üzerine Çeçenistan'ın Terek Grozni takımı ile Demir Grup Sivasspor, Ahmad Arena Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Terek Grozni, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götüren ilk yabancı kulüp unvanına sahip olmuştu.

Cumhuriyet Kupası, 2009 yılında Demir Grup Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki yoğun maç programı nedeniyle düzenlenmemişti.

Kaynak: AA