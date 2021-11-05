MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Kupası Masterler Voleybol Turnuvası sona erdi. Turnuvada 31 yaş ve üzeri kadınlarda İzrmir Bal, 37 yaş ve üzeri kadınlarda Aydın Veteran, 45 yaş üstü Erkeklerde İzmir 9 Eylül Veteran takımları birinci oldu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'nci yılı dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Kupası Masterler Voleybol Turnuvası düzenledi. Turnuvaya değişik illerden 14 takım katıldı. 98'i kadın 52'si erkek 150 sporcunun katıldığı turnuvada 31yaş ve üzeri kadınlarda İzmir Bal birinci olurken, Aydın Veteran ikinci ve Muğla Voleybolunu Geliştirme ve Derneği üçüncü oldu. 37 yaş ve üstü kadınlar dalında Erginspor Milas birinci, 29 Ekim Cumhuriyet Kadınları ikinci ve Muğla Voleybolunu Geliştirme ve Derneği üçüncü oldu. 45 yaş ve üzeri Erkeklerde dalında İzmir 9 Eylül Veteran birinci, Marmaris Belediye Veteran ikinci ve Muğla Büyükşehir Belediye üçüncü oldu.

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