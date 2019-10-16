Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası Start Aldı

16.10.2019 15:13

Talas Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen ve rekor katılımın gerçekleştiği 29 Ekim Üniversitelerarası Cumhuriyet Kupası, Sümer Stadı'nda oynanan maçlar ile başladı.



Talas Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) ortaklaşa düzenlediği 29 Ekim Üniversitelerarası Cumhuriyet Kupası start aldı. Türkiye'nin en kapsamlı turnuvası olan ve 111 takımın 1176 sporcu ile katıldığı futbol turnuvasının başlama vuruşunu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Taha Tayfun Bağcı gerçekleştirdi.



BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR



Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı yaptığı açıklamada, "Amatör Spor Haftası Etkinliklerimiz çerçevesinde Talas Belediyemizin sponsorluğunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz, Erciyes Üniversitemiz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz ve ÜniAk Kayseri'nin öncülüğünde 111 takımın katıldığı ve 205 müsabakanın oynanacağı 29 Ekim Üniversitelerarası Futbol Turnuvasının başlama vuruşunu gerçekleştiriyoruz. Bu müsabakalar Sümer Stadı ve Erciyes Üniversitesi sahalarında oynanacak. Ben tüm takımlara başarılar diliyorum. Katkıları ve sponsorluğundan dolayı da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a tüm camiamız ve ekibimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan tüm askerlerimize tüm ordumuza başarılar diliyoruz. Gönlümüz ve dualarımız onlarlar. Onlar bilsinler ki onlar cephede savaştığı için bizler burada bu organizasyonları yapabiliyoruz. Bizler de Kayseri gençliği olarak vatanına milletine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onları yad ediyoruz ve dualarımız onlarla." dedi.



TÜM GOLLER ASKERLERE HEDİYE



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz adına çok güzel bir hareketlilik. Sporun ruhunda kardeşlik var dostluk var. Böyle bir programın hazırlanmasında emeği geçen Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın başta olmak üzere Kayseri ASKF ve ÜniAk Kayseri'ye teşekkür ediyorum. Bu müsabakaların Amatör Spor Haftasında yapılması gerçek amatör ruhu da ortaya çıkartıyor. Kayseri 4 üniversitesi olan büyük bir şehrimiz. 70 bin öğrencimiz var. Bu organizasyonda binden fazla sporcunun spor ile uğraşması onların birliğine beraberliğine kardeşliğine vesile oluyor. Bu vesile ile hem barışın devam etmesi adına hem de Barış Pınarı operasyonunun devam etmesine adına müsabakalarda oynanacak olan tüm golleri askerlere hediye ediyoruz. Katılan tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.



Organizasyon Komitesi Başkanı Taha Tayfun Bağcı ise, "Üniversitelerarası Cumhuriyet Kupamız bugün başlıyor. Türkiye'nin en büyük turnuvasında fikstürümüzü belirdik. Şimdi Türkiye'nin en büyük kupasının sahibini bulmaya sıra geldi. İnşallah tüm Türkiye'ye örnek olacak dostluğun, kardeşliğin ve birlikteliğin temeli olacak bir turnuva gerçekleşecek." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından turnuvanın ilk gün maçları oynandı. 4 maçın aynı anda başladığı turnuva boyunca 205 maç oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA