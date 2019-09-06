Cumhuriyet Kupası, Efeler'de başlıyor

06.09.2019 15:44

Efeler Belediyesi ve Aydın Tenis Kulübü iş birliği ile düzenlenecek olan, Cumhuriyet Kupası tenis turnuvası yarın başlıyor.



7 – 25 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan turnuva, Aydın Tenis Kulübü'nde gerçekleşecek. Turnuva yetişkinler grubunda Veteran Tek Bayanlar, Veteran Tek Erkekler 16 – 44 yaş ve 45+ yaş, Teşvik Tek Bayanlar, Teşvik Tek Erkekler kategorilerinde oynanacak. Çocuklar grubunda ise 8, 9, 10, 12, 14 – 16 kategorilerinde çocuklar ter dökecek.



Aydın Tenis Kulübü izlemek isteyen tüm tenis severlere turnuva boyunca kapılarını açıyor. Efeler Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Tenis Turnuvası'nın detaylarına www.aydinteniskulubu.com adresinden ulaşılabilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA