"Cumhuriyet kulesi ile sorunu çözelim"
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"Cumhuriyet kulesi ile sorunu çözelim"

'Cumhuriyet kulesi ile sorunu çözelim'
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'nın siluetinin bozduğu için tartışmaya açılan Yenimahalle Şentepe'de ve Çankaya Dikmen'de bulunan radyo ve televizyon vericilerinin Cumhuriyet Kulesi'nde toplanması için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul'da açılışı yapılan Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi, Ankara'daki radyo ve televizyon vericilerinin de tek bir noktada toplanmasını gündeme getirdi.

"CUMHURİYET KULESİ İLE SORUNU ÇÖZELİM"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da yetkililere seslenerek, Başkentte yer alan radyo ve televizyon vericilerinin Keçiören Tepebaşı Mahallesi'nde yapımına devam edilen Cumhuriyet Kulesi'nde toplanabilmesi için şu çağrıyı yaptı:

"Yeni bir kule inşa etmeden Şentepe ve Dikmen'deki radyo ve televizyon vericileri Cumhuriyet Kulemizde toplanabilir. Yani Ankara'da Çamlıca Kulesi var zaten. Şentepe ve Dikmen'deki televizyon vericileri Ankara'nın genel görüntüsünü bozuyor. Ankara'mıza da yakışmıyor. Keçiören'de Cumhuriyet Kulesi inşaatımız devam ediyor. Pandemi olmasaydı bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kulemizin açılışını yapacaktık. Bazı önceliklerimiz ve pandeminin yarattığı yeni durum nedeniyle açılışı önümüzdeki seneye bıraktık. İlçe belediyesini bırakın Büyükşehir Belediyesi için bile çok büyük olan bu projeyi tamamlarken, Ankara'nın silüetini bozan televizyon vericilerini Cumhuriyet Kulesi'nde toplayabiliriz. Yeni bir kule yeni bir maliyet demek. Hem devletimizi bu maliyetten kurtarırız hem de Ankara'ya hizmet etmiş oluruz. Yetkililer buyursun gelsin, eğer teknik olarak olabiliyorsa Cumhuriyet Kulesi'yle Ankara'nın bu sorununu çözmüş olalım."?

Kaynak: Bültenler

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