"Cumhuriyet Kadınları Korosu" Denizli'de sahne aldı
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"Cumhuriyet Kadınları Korosu" Denizli'de sahne aldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde yaşayan kadınların oluşturduğu koro, "Kadına Şiddete Hayır" etkinlikleri kapsamında Denizli'de konser verdi.

06.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:16

'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde yaşayan kadınların oluşturduğu koro, "Kadına Şiddete Hayır" etkinlikleri kapsamında 'de konser verdi.

Denizli Soroptimist Kulübü tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda, Ertuğrul köyü kadınlarının oluşturduğu " Korosu" sahne aldı.

Kadınlar, farklı yörelere ait türküleri seslendirdi.

Etkinlik kapsamında, Cumhuriyet Kadınları Korosu'nun kuruluş hikayesinin anlatıldığı "Umutlu Bir Hikaye" isimli belgesel filmin gösterimi de yapıldı.

Kaynak: AA
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