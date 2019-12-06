"Cumhuriyet Kadınları Korosu" Denizli'de sahne aldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde yaşayan kadınların oluşturduğu koro, "Kadına Şiddete Hayır" etkinlikleri kapsamında Denizli'de konser verdi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde yaşayan kadınların oluşturduğu koro, "Kadına Şiddete Hayır" etkinlikleri kapsamında Denizli'de konser verdi.
Denizli Soroptimist Kulübü tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda, Ertuğrul köyü kadınlarının oluşturduğu "Cumhuriyet Kadınları Korosu" sahne aldı.
Kadınlar, farklı yörelere ait türküleri seslendirdi.
Etkinlik kapsamında, Cumhuriyet Kadınları Korosu'nun kuruluş hikayesinin anlatıldığı "Umutlu Bir Hikaye" isimli belgesel filmin gösterimi de yapıldı.