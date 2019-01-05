Cumhuriyet Kadınları Derneği Sarıkamış Şehitlerini Andı

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesince Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Derneğin sekreteri Hülya Orhon, grup adına yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın öneminde değindi.

Sarıkamış Harekatı'nda tek bir kurşun atılmadan on binlerce askerin donarak şehit olduğunu anımsatan Orhon, "Askerimiz aç, susuz olsa da vatan savunması için dağlarda donmayı göze aldı. Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi olarak Sarıkamış şehidimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Sizi unutmayacağız ve unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından vatandaşlara bisküvi ve lokum ikram edildi.

Kaynak: AA