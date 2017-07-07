Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Adalet Yürüyüşüne Destek

CUMHURİYET Kadınları Derneği Sivas Şubesi üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne destek verdiklerini söyledi.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi Başkanı Nurten Yanalak dernek binasında düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran'da Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü desteklediklerini söyledi. Adalet Yürüyüşü'nün bir siyasi yürüyüş olmadığını, 'hayırcı' cephe buluşması olduğunu kaydeden Yanalak şöyle dedi:



"Cumhuriyet ve adalet birbirinden ayrıştırılamaz. Bu kadar yoğun tecavüz, şiddet ve cinayet, bir o kadar da bu konudaki adaletsizlikleri göz önüne alarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundaki biz Cumhuriyet kadınlarının temel görevlerinden biri de adaleti savunmaktır. Halkın yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden katılım gösterdiği adalet yürüyüşünü biz de Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi olarak destekliyoruz."



- Sivas