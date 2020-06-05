Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığı'na teşekkür ziyareti Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi üyeleri Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi üyeleri Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Şube Başkanı Mustafa Gözükara ve beraberindekiler, Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığı'nda İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin talimatıyla oluşturulan "Şehit Köşesi"nden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gözükara şehit yakınları ve kahraman gazileri yalnız bırakmayarak, her türlü desteği veren Necmi İnce ve jandarma personeline teşekkür etti.

Gözükara, ziyaret anısına Karakol Komutanı Astsubay Murat Dilek'e Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: AA