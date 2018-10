Cumhuriyet'in 95. Yılı Kutlanıyor

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, valilik girişinde tebrikleri kabul etti.

Gaziantep Valiliğindeki törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, askeri, mülki, idari ve siyasi erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Malatya

Malatya'daki kutlamalar Vali Vekili Ali Deniz Sürmen'in valilikte tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

İnönü Caddesi'nde devam eden törende Vali Vekili Ali Deniz Sürmen, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, üstü açık arabayla caddeden geçerek halkın bayramını kutladı.

Sürmen, törene yaptığı konuşmada, üç kıtada destan yazan, adalet timsali bir millet olarak, yıllar önce sabır ve azimlerini yedi düvele gösterdiklerini, bugün ise birlik, dirlik ve sarsılmaz iradelerini göstermeye vesile olan Cumhuriyet Bayramı'nın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Cumhuriyet'in kazanımlarından taviz verilmeden emin adımlarla geleceğe yürüyeceklerine işaret eden Sürmen, şöyle devam etti:

"İnsan odaklı, devlet ve millet kaynaşmasını sağlamış Türkiye Cumhuriyeti'ni ileriye taşımalıyız. Basit meselelerin büyük hedefimizi gölgelemesine asla izin vermemeliyiz. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu kutsal vatanın, ebedi Türk yurdu olmasını ve bölgede güçlü Türkiye olmasını istemeyen düşmanlarımız daima var olmuştur. Bu düşmanlar tarihin her döneminde sinsice fırsat kollamışlar, kendilerince şartların uygun olduğunu gördükleri vakit, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile milli birliğe gizli ve açıkça saldırmaktan kaçınmamışlardır. Bu durum ne Cumhuriyet döneminde ne de bugün asla değişmedi. Bugün tehdit ve saldırıların niteliği daha hain ve alçakça bir mahiyet kazanmıştır. Bu karanlık senaryoları yazanlar şunu unutmamalıdır. Dün Malazgirt, Çanakkale ve Sakarya'da bir bütün olarak düşmanlarını yok eden Türk milleti, bugün de birliğine ve bağımsızlığına yönelik her türlü saldırıyı yok etmeye muktedirdir."

Konuşmanın ardından öğrenciler, şiir okudu. Daha sonra askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar geçiş yaptı.

Törende Kara Havacılık Alay Komutanlığına bağlı helikopterler uçuş yaptı.

Töreni il protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da valilik binası önünde düzenlenen törende Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi askeri araçla vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Vali Erin, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin, Kurtuluş Savaşı'nda "Ya istiklal ya ölüm" diyerek mücadele verdiğini söyledi.

Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti'ni, kurduktan sonra uzun mücadeleler sonunda çağdaş medeniyetler seviyesine çıkardığını belirten Erin, Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, Halililiye Belediyesi Mehter Takımı marşlar seslendirdi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.



Tören öğrenci, asker, polis ve zabıta personelinin geçişiyle son buldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta valilikte başlayan kutlamalar kapsamında Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülend Acarbay ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tebrikleri kabul etti.

Kutlamalar daha sonra Trabzon Caddesi'nde devam etti. Vali Özkan, konuşmasında Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman Anadolu halkının tüm imkansızlıklara rağmen olağanüstü bir gayret ve fedakarlığıyla başlattığı mücadelenin destansı bir sonucu olduğunu aktararak, "Devletimiz içte ve dışta şer odakları ile mücadele ederken en büyük destekçisi olan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi FETÖ kalkışmasına karşı da aynı ruhla Cumhuriyetine ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Milletimizin desteği, tüm terör örgütlerine karşı verilen mücadelede devletimizin en büyük itici gücüdür." diye konuştu.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

Kilis

Kilis'te Vali Mehmet Tekinarslan, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara'nın halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Vali Tekinarslan'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, 95 yıl önceki ruh, heyecan ve inanç neyse bugün de aynı duygularla Cumhuriyet'in varlığını bir kez daha kutladıklarını ve milletçe sonsuza kadar varlık yeminini ettiklerini belirtti.

Ülkenin her karış toprağında olduğu gibi Kilis halkının da düşman işgaline geçit vermediğini anlatan Tekinarslan, "Aziz Türk milletinin her ferdi, işçisi, çiftçisi, esnafı köylüsü, kadını, erkeği, yaşlısı, genci omuz omuza vererek ülkü birliği yaptı ve tarihin hiçbir devresinde esarete boyun eğmeyen Türk milletini 1. Dünya Savaşı'nın karanlık ufuklarından çıkarttı. Büyük önder Atatürk'ün liderliğinde taze, heyecanlı ve umut dolu bir Cumhuriyet'in temellerini hep birlikte attı. İnşallah sonsuza kadar bu Cumhuriyet'i gönül, inanç ve iman birliğiyle yaşatacağız." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce öğretmenlerin katılımıyla oluşturulan grubun konserinin ardından tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Adıyaman

Adıyaman'da kutlamalar kapsamında Vali Nurullah Naci Kalkancı, makamında tebrikleri kabul etti.

Hükümet Konağı önünde devam eden törende konuşan Vali Kalkancı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılını kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Kalkancı, "Bu anlamlı günde özellikle başta Cumhuriyet'in kurucusu büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Ritm Grubu ile Halk oyunları topluluğu gösteri yaptı.

Tören, resmi geçit töreniyle sona erdi.