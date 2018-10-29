Cumhuriyet'in 93 Yılını Kutlayan İl Başkanı'nın Mesajı Alay Konusu Oldu

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı alay konusu oldu.

2 YIL ÖNCEKİ MESAJINI KOPYALA YAPIŞTIR YAPTI

Eyüp Özkeçeci, 95. yılını kutladığımız Cumhuriyet için yayımladığı mesajında 2 yıl önceki kutlama mesajını kopyala yapıştır yapınca ortaya ilginç bir detay çıktı.

CUMHURİYET'İN '93. YILI'NI KUTLADI

Özkekeci, yayınladığı mesajda "29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 93. kuruluş yıl dönümü olan bugünü büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz. İnanıyorum ki içinde bulunduğumuz bu gururu cumhuriyetimizin 100. yılında olduğu gibi çok daha güçlü bir şekilde 2023, 2053 ve 2071 yıllarında da yaşayacağız" ifadelerine yer verdi.

Özkeçeci'nin yayımladığı mesajı, 2 yıl önceweb sitesinde, "Bu gururu 2023, 2053 ve 2071 yıllarında da yaşayacağız" başlığıyla duyurulmuştu.

İşte İl Başkanı Özkeçeci'nin o paylaşımı;