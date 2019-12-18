Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine çevre eğitimi

18.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:53

Çevre kavramı ve atık yönetimi gibi konularına değinilen eğitimde, öğrencilere çevreyi temiz tutmak için neler yapılması gerektiği de anlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, öğrencilere yönelik düzenlediği çevre eğitim programlarına hızla devam ediyor. İl genelinde sürdürülen eğitimler kapsamında Manisa merkez Yunusemre ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda eğitim gören 190 öğrenciye de çevre kirliliği, gürültü kirliliği, geri dönüşüm, çöplerin ayrıştırılması, atık yağlar, atık piller gibi önemli çevre konularında bilgiler aktarıldı. Düzenlenen eğitimle çocuklar çevre bilinci noktasında önemli kazanımlar sağladı.

Kaynak: Bültenler