Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine çevre eğitimi
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Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine çevre eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla merkez Yunusemre ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine yönelik çevre eğitimi verdi.

18.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:53
Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine çevre eğitimi

Çevre kavramı ve atık yönetimi gibi konularına değinilen eğitimde, öğrencilere çevreyi temiz tutmak için neler yapılması gerektiği de anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, öğrencilere yönelik düzenlediği çevre eğitim programlarına hızla devam ediyor. İl genelinde sürdürülen eğitimler kapsamında Manisa merkez ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda eğitim gören 190 öğrenciye de çevre kirliliği, gürültü kirliliği, geri dönüşüm, çöplerin ayrıştırılması, atık yağlar, atık piller gibi önemli çevre konularında bilgiler aktarıldı. Düzenlenen eğitimle çocuklar çevre bilinci noktasında önemli kazanımlar sağladı.

Kaynak: Bültenler
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