(Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi...) Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce diplomatik ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 14 OCAK CUMARTESİ 100 BİN LİRALIK SORUSU

Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce diplomatik ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir?

A-) Afganistan

B-) Fransa

C-) ABD

D-) İngiltere

Doğru Cevap : B şıkkı Fransa

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