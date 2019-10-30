30.10.2019 02:25

Cumhuriyet için yüzdüler

Bayrak yarışı cumhuru buluşturdu

GAZİANTEP - Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlama etkinleri çerçevesinde farklı yaş ve meslek gruplarına mensup gönüllü katılımcılar, 8 farklı kulvarda 96 dakika aralıksız kulaç attı.

Bayrak yarışı disiplininde farklı bir konseptte Alleben-1 Yüzme Havuzu'nda planlanan organizasyonda küçük, büyük, genç, yaşlı herkes 96 dakika boyunca aralıksız kulaç attı. Yeni bir formatta takımlar halinde düzenlenen etkinlikte birçok ilke imza attı. Milli sporculardan rekortmenlere, özel sporculardan minik kulaçlara, öğretmeninden esnafına, sanayicisinden işçisine, ev hanımdan bilim insanına kadar birçok farklı yaş ve meslek grubundan oluşan gönüllü bireyin katıldığı etkinlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcular ve aileleri katıldı.

"Cumhur, yüzme organizasyonda buluştu"

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında düzenlenen özel organizasyonla cumhuru teşkil ettiren tüm bireylerin temsilcilerini kulvarlarda misafir ettiklerini söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Alleben Yüzme Havuzumuzda farklı branşlarda Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcular yetiştirdik. Katılımcı sayısı ve niteliği ile 'ilklere sahne olan' birçok başarılı organizasyonlara imza attık. Ev sahipliğini yaptığımız su sporlarındaki organizasyonlar artık ulusal arenada örnek gösterilir hale geldi. Su sporları özelinde gençlik ve spor alanında gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde üzerimize düşen en önemli görev çocuklarımıza ve gençlerimize milli bilinci aşılmak oldu. Vatan, bayrak, devlet, millet sevgisi ile büyüyen nesiller yetiştirmek bizim en büyük misyonumuz. Bu duygularla hareket ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı özel bir organizasyonla taçlandırmak amacındayız. 29 Cumhuriyet Bayramı'nda cumhuru oluşturan herkesin katılabileceği bu organizasyonla Alleben Yüzme Havuzumuzda, katılımcılar bayrak yarışı disiplininde olduğu gibi 96 dakika aralıksız olarak kulaç atacaklar. Burada Cumhuriyetimize, bayrağımıza nesilden nesile, sahip çıkışımızı ve milli değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmak için büyük bir mücadele vereceğimizi atacağımız kulaçlarla vurgulayacağız. Organizasyonun ülkemizde büyük bir heyecan uyandıracağına olan inancım tamdır. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA