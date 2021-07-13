Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin NAZLIAKA Belediye Başkanlığımızı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin NAZLIAKA beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanlığımızı ziyaret etti.