Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması

ANKARA (İHA) – CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali nedeniyle başvurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması
04.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:27

ANKARA (İHA) – CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali nedeniyle başvurdu. Anayasa Mahkemesi süreci tamamlandı mı? Hayır, tamamlanmadı. Belki de Enis Berberoğlu'nun iki ay içerisinde hak ihlali nedeniyle beraatine verilecekti veya süreci durduracaklardı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Yardımcısı Muharrem Erkek ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Enis Berberoğlu'nun hayatı boyunca özgürlükler, demokrasi, milleti için mücadele ettiğini söyleyerek, "Bir kumpas davasında yargılanıyor. Mahkum ediliyor. Daha sonra dışarı çıkıyor. Aradan 17-18 ay geçiyor. Bugün ne hikmetse birden, bir kişinin emriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tekrar özgürlüğü alınıyor" ifadelerini kullandı.

Özkoç, Enis Berberoğlu'nun suçsuz olduğunu belirterek, "O gerçekten özgürlükten ve demokrasiden yana bir milletvekilidir. Hakkında tek bir somut delil dahi yoktur. 16 ay yaşadığı hücrede tek bir insan yok, tecrit edilmiştir. Milletvekili seçilmiş, milletvekilliğini tekrar kazanmış olmasına rağmen hukuksuzca yargılaması devam etmiştir. Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali nedeniyle başvurdu. Anayasa Mahkemesi süreci tamamlandı mı? Hayır, tamamlanmadı. Belki de Enis Berberoğlu'nun iki ay içerisinde hak ihlali nedeniyle beraatine karar verilecekti veya süreci durduracaklardı" dedi.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Muharrem Erkek, millet iradesinin ayaklar altına alındığını iddia ederek, halkın ekmeğinin adalet olduğunu söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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