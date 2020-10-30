Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e "geçmiş olsun" telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e "geçmiş olsun" telefonu

30.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:30
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i arayarak deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i arayarak deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Soyer'i telefonla aradı.

Depremin meydana getirdiği hasar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Soyer'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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