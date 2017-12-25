Cumhuriyet Gazetesi Yönetici ve Yazarlarından Oluşan 5'i Tutuklu 20 Sanığın, "Silahlı Terör...
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından oluşan 5'i tutuklu 20 sanığın, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandıkları davada, sanık avukatlarının reddi hakim talebiyle ilgili karar verilmek üzere dosyanın, üst mahkeme sayılan İstanbul 28.
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından oluşan 5'i tutuklu 20 sanığın, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandıkları davada, sanık avukatlarının reddi hakim talebiyle ilgili karar verilmek üzere dosyanın, üst mahkeme sayılan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.