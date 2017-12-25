Cumhuriyet Gazetesi Yönetici ve Yazarlarından Oluşan 5'i Tutuklu 20 Sanığın, "Silahlı Terör...
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından oluşan 5'i tutuklu 20 sanığın, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandıkları davada, sonraki duruşmaların Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada bulunan duruşma salonunda yapılması kararlaştırıldı.
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından oluşan 5'i tutuklu 20 sanığın, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandıkları davada, sonraki duruşmaların Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada bulunan duruşma salonunda yapılması kararlaştırıldı.