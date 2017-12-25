Cumhuriyet Gazetesi Yönetici ve Yazarlarından Oluşan 5'i Tutuklu 20 Sanığın, "Silahlı Terör...

Cumhuriyet Gazetesi Yönetici ve Yazarlarından Oluşan 5'i Tutuklu 20 Sanığın, "Silahlı Terör...

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından oluşan 5'i tutuklu 20 sanığın, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandıkları davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

Cumhuriyet Gazetesi Yönetici ve Yazarlarından Oluşan 5'i Tutuklu 20 Sanığın,

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından oluşan 5'i tutuklu 20 sanığın, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandıkları davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

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