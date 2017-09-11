Cumhuriyet Gazetesi Yönetici ve Yazarlarına İlişkin 20 Şüphelinin Yargılandığı Davada Ara Kararını...
IHAAW233819-ASA/11-09-2017 - Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına ilişkin 20 şüphelinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 6 tutuklu sanığın tutukluluk devamına karar verdi.
IHAAW233819-ASA/11-09-2017
- Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına ilişkin 20 şüphelinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 6 tutuklu sanığın tutukluluk devamına karar verdi. 11.09.2017 23: 38: 19 TSI
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