Cumhuriyet Gazetesi Yönetici ve Yazarları Hakkındaki Dava - İstanbul

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin açılan davada beyanda bulunan tutuklu sanık Ahmet Şık, ifadelerinde savunma dışına çıktığı gerekçesiyle duruşma salonundan çıkarıldı.



Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin açılan davada, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 5'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, Cumhuriyet gazetesi eski yayın danışmanı Doğan Satmış, tanık olarak ifade verdi.



Satmış, Cumhuriyet gazetesinde bir dönem yayın danışmanlığı yaptığını anlatarak, davaya tanık olarak çağrılmasına neden olan röportajdaki ifadelerin kendisine ait olmadığını savundu.



Satmış'ın beyanlarının ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdiğini açıkladı.



Bunun üzerine söz alan tutuklu sanıklardan Ahmet Şık, zaman kaybı olmaması açısından hazırladığı beyanını okumak istediğini söyledi.



Bu talebin kabul edilmesi üzerine sanık kürsüsüne çıkarak beyanda bulunan Şık'ı uyaran Mahkeme Heyeti Başkanı Dağ, savunma sınırını aşması halinde konuşmasını sonlandıracağını söyledi.



Sert ifadeleri üzerine Şık'ın sözünü kesen Mahkeme Başkanı Dağ, "Böyle giderse buna izin vermem. Açılmış olan bir dava var, savunma içeriğini aşma, iktidarla yargıyla senin işin yok." dedi.



Bu sırada, salondaki izleyicilerden bir kişi de Mahkeme Başkanı Dağ'a yönelik sözleri üzerine salondan çıkarıldı.



Konuşmasına devam eden Şık, açıklamalarının savunma sınırında olduğunu öne sürdü.



Konuşmasının devamındaki ifadelerin savunma sınırını aştığını belirterek Şık'ın sözünü kesen Mahkeme Başkanı Dağ, "Bu, savunma değil. Bu, siyasi bir dava değil. Sanığın bu şekilde savunma yapmasına izin vermem, sanığı dışarı alın." dedi.



Bunun üzerine Ahmet Şık, jandarma görevlilerince salondan çıkarıldı. Sanık avukatları ve izleyiciler, Şık'ın salondan çıkarılmasına tepki gösterdi.



Mahkeme heyeti, duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdi.