Cumhuriyet Gazetesi'nin 13.11.2021 Tarihli Haberine Tekzip

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Cumhuriyet Gazetesi'nin 13. 11. 2021 Tarihli Haber ine Tekzip

Cumhuriyet Gazetesi'nde 13. 11. 2021 tarihinde Hazal Ocak imzasıyla yayınlanan haber de yalan ifadeler yer almaktadır.

Haber de, ambalaj atıklarının zararına, kilosu 26 kuruşa satıldığı iddia edilmiştir.

2020'de yapılan ihaleyle 1 kilogram ambalaj atığının satış fiyatı 52, 857 kuruş olarak belirlenmiştir.

Beykoz Belediyesi olarak, Sıfır Atık hareketinin öncüsü olmanın sorumluluğuyla, geri dönüşüm ve kaynağında ayrıştırmayı teşvik eden projeler geliştirip uyguluyoruz. Beykozlu hemşehrilerimizin katkısıyla topladığımız geri dönüştürülebilir atık miktarının sürekli arttığına gururla şahit oluyoruz.

Tüm Beykoz olarak doğamızı korumak için gösterdiğimiz çabaya gölge düşürmeyi amaçlayan Cumhuriyet Gazetesi'nin rutinleşmiş yalan haberini kınıyoruz.

Kamuoyuna Saygılarımızla

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