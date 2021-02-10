Cumhuriyet gazetesi ile Canan Arın, AK Parti'ye tazminat ödeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhuriyet gazetesi ile Canan Arın, AK Parti'ye tazminat ödeyecek

10.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:41
Cumhuriyet gazetesi ile Canan Arın, AK Parti'ye tazminat ödeyecek

Cumhuriyet Gazetesi ile Canan Arın, gazetenin 23 Şubat 2020 tarihli nüshasındaki bir haber nedeniyle AK Parti'ye 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cumhuriyet Gazetesi ile Canan Arın, gazetenin 23 Şubat 2020 tarihli nüshasındaki bir haber nedeniyle AK Parti'ye 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

AK Parti'nin avukatı Burhanettin Sevencan, gazetede yazılan ifadelerin müvekkilinin haklarını ihlal ettiğini belirterek, davanın kabulünü istedi. Dava konusu olan ifadelerin eleştiri kapsamında olmadığını dile getiren Sevencan, ifadelerdeki kastın hakaret olduğunu kaydetti.

Davalı Cumhuriyet gazetesi avukatı Elif Tığlı Özcihan ise "Ölçülü ve orantılı eleştiri kapsamında olan söylem nedeniyle subut bulmayan davanın reddine karar verilsin." dedi.

İlgili yayının toplumdaki çocuk evliliklerinin önüne geçilmek için yapıldığını ifade eden Özcihan, yayının eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Davalı Canan Arın'ın avukatı Emine Rezzan Aydınoğlu da müvekkilinin eleştiri kapsamında ifadeler kullandığını, bunların manevi tazminata sebebiyet vermeyeceğini dile getirdi.

Beyanları ardından davayı kısmen kabul eden Hakim Hüseyin Konak, 10 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken alınarak AK Parti'ye ödenmesine hükmetti.

AK Parti avukatı Muammer Cemaloğlu'nun açtığı davanın dilekçesinde, Cumhuriyet gazetesinin 23 Şubat 2020 tarihli nüshasının 3. sayfasında yer alan "Korkunç olur" üst başlıklı Canan Arın'a atfen "Yobazlara taviz" alt başlıklı haberde, AK Parti'nin tüzel kişilik haklarına saldırıda bulunduğu, onur ve saygınlığını ihlal ettiği belirtilmiş, Arın ve gazeteden 20 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Bülent Turan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhuriyet gazetesi ile Canan Arın, AK Parti'ye tazminat ödeyecek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 16:07:18. #1.14#
title