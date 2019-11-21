Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında...
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Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında...

Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtayın bozma kararına direndi.

21.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:25
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında...

eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtayın bozma kararına direndi. Mahkeme, sanık Ahmet hakkında ise beraat kararı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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