Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında...
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtayın bozma kararına direndi.
21.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:25
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtayın bozma kararına direndi. Mahkeme, sanık Ahmet Kadri Gürsel hakkında ise beraat kararı verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA