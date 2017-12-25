IHAAW173313-ASA/25-12-2017



- Cumhuriyet gazetesi davasında, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile 'Jeansbiri' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanık avukatının reddi hakim talebini bir üst mahkemeye gönderen mahkeme bir sonraki duruşmanın Silivri'de yapılmasına hükmetti. 25.12.2017 17: 33: 13 TSI

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