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Cumhuriyet Futbol Turnuvası başladı

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Cumhuriyet Futbol Turnuvası başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Futbol Turnuvası başladı.

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Futbol Turnuvası başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesine ait Çukurova İlçesi Spor Park Tesislerindeki halı sahada oynanacak maçlarda 32 birimden 384 personel ter dökecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın organize ettiği turnuvanın açılışı ilginç ve renkli bir müsabakaya sahne oldu. Açılıştaki gösteri maçında Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin çıkardığı takımla, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları mücadele etti.

Turnuvada özel kurallar ve TFF talimatnamesi geçerli olurken, İl Hakem Kurulu'ndan görevlendirilen resmi hakemler görev alacak.

Turnuva 29 Ekim de oynanacak final ile sona erecek. Birinci, ikinci ve gol kralına çeşitli ödüller takdim edilecek. - ADANA

Cumhuriyet Futbol Turnuvası başladı

Cumhuriyet Futbol Turnuvası başladı

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