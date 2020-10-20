Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
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Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış

20.10.2020 15:18 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:23
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve uzun yıllardır kullanıma kapalı olan Çubuk 1 Barajı yeni görünümüyle açılış için gün sayıyor.

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve uzun yıllardır kullanıma kapalı olan Çubuk 1 Barajı yeni görünümüyle açılış için gün sayıyor.

Çubuk 1 Barajı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentlilerle yeniden buluşacak. Açılış, pandemi nedeniyle ABB TV ve sosyal medya hesaplarından yapılacak olan canlı yayınla takip edilebilecek.

Ankara'nın tarihi simgelerine sahip çıkarak gelecek nesillere taşımak için yoğun çaba gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, baştan aşağı restore edilen ve çevre düzenlemesi yapılan Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı'nı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açacak. Açılış, pandemi nedeniyle ABB TV ve sosyal medya hesaplarından yapılacak olan canlı yayınla takip edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır kullanıma kapalı ve atıl durumda bulunan Çubuk 1 Barajı'nı yeniden eski günlerine kavuşturmak ve Ankara'ya yakışır bir baraj yapmak için yoğun bir mesai harcadı.

Barajda önce dip temizliği yapıldı

Büyükşehir ekipleri tarafından Çubuk 1 Barajı ve çevresinde yükselen kötü kokular nedeniyle önce dip çamur temizliği yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışmalarında ağırlıklı olarak fiziksel yöntemler (kurutma) kullanarak yaklaşık 400 bin TL'lik tasarruf sağladı. Mesire alanı olarak da kullanılan Çubuk 1 Baraj Gölü'nün çehresi yapılan temizlik çalışmaları sonrası değişirken; Kamil Ocak, Şevkat, Hasköy, Subay Evleri, Güçlü Kaya, Kalaba, Gümüşdere Basınevleri, Baraj, Solfasol, Güneşevler ve Doğu Mahallelerini kapsayan Çubuk Havzası'nda çevre kirliliği ve kötü koku ortadan kaldırıldı.

Çubuk 1 barajı yaklaşık 413 bin metrekarelik alana sahip

Yaklaşık 413 bin metrekarelik bir alana sahip olan Çubuk-1 Barajı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uzun süredir yaptığı kapsamlı bakım ve peyzaj çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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