"Cumhuriyet Dönemi İlk Nüfus Sayımında Kilis" konulu e-konferans gerçekleştirildi
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"Cumhuriyet Dönemi İlk Nüfus Sayımında Kilis" konulu e-konferans gerçekleştirildi

08.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:46

Kilis Valiliği, Belediyesi ve 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Dönemi İlk Nüfus Sayımında Kilis" adlı e-konferans gerçekleştirildi.

Kilis Valiliği, Belediyesi ve 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Dönemi İlk Nüfus Sayımında Kilis" adlı e-konferans gerçekleştirildi.

Video konferansa Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, il müdürleri, daire amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Recep Soytürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla bu yıl Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlamalarının buruk geçtiğini belirterek, "Bugün salgın nedeniyle oldukça sade geçti. Bu açıdan çok üzüntülüyüz. İnşallah seneye 100. yıl kutlamalarımızı coşkuyla yapabiliriz." dedi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan ise Kilislilerin tüm insanlığın örnek alacağı bir zaferi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, kurtuluş gününü kutladı.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de bugün 99. yıl dönümünü kutladıkları istiklallerinin tescillendiği 7 Aralık Kurtuluş Günü'nü kutladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı da 1927 yılında Kilis'in toplam nüfusunun 45 bin 765 olduğunu anımsatarak Kilis'in milli mücadele dönemi öncesinde ve sonrasında yapılan nüfus sayımları üzerinden çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Özşavlı, savaş sonrasında şehrin sosyal ve ekonomik sıkıntılar yaşadığını, bununla birlikte bu dönemde meydana gelen salgının da kenti ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, katılımcılara teşekkür ederek, tüm Kilislilerin kurtuluş gününü kutladı.

Karacoşkun, şunları kaydetti:

"Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 7 Aralık Kurtuluş Günü'ne Özel 7 Kitap adlı bir projemiz vardı. Bugün itibarıyla ilk baskıları çıkardık. Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere, Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, YÖK'e ve diğer kurumlarımıza kitaplarımızı takdim edeceğiz. Şanlıurfa Milletvekilimiz aynı zamanda üniversitemizde de geçmişte öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Halil Özşavlı'yı bu konferans aracılığıyla dinlemekten mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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