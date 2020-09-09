Cumhuriyet Destanı Mudanya Caddelerinde
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Cumhuriyet Destanı Mudanya Caddelerinde

Mudanya caddelerinde hayat bulan Cumhuriyetin kuruluş süreci, "Kurtuluştan Mütareke'ye Mütareke'den Cumhuriyete" temasıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar kenti süsleyecek.

Cumhuriyet Destanı Mudanya Caddelerinde
09.09.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:02

Mudanya Belediyesi, kenti Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelinin atıldığı önemli tarihleri anlatan çizimlerle donattı. İllüstrasyon sanatçısı Tülay Palaz'ın çizimleriyle Mudanya caddelerinde hayat bulan Cumhuriyetin kuruluş süreci "Kurtuluştan Mütareke'ye Mütareke'den Cumhuriyete" temasıyla, 12 Eylül Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluş günü, 11 Ekim Mudanya Mütarekesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları boyunca kenti süsleyecek. Çanakkale Zaferi, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve kurmaylarının Samsun'a çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, TBMM'nin açılışı, 1. ve 2. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetin ilanı, illüstrasyon tekniğiyle anlatıldı.

Cumhuriyet değerlerinin Mudanya'da özgürce yaşandığına vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bizler kendimiz Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini rehber edindik. Mudanya; Türkiye ve dünyada barış ve kardeşlikle anılmayı hak eden nadir kentlerden biri. Mudanyamıza barışın ve kardeşliğin başkenti derken, bunu pekiştirmek için de tüm etkinliklerimizde kentimizle ilgili bu değerleri yaşatmaya devam ediyoruz. Sadece 11 Ekim değil, bir Cumhuriyet ve özgürlükler kenti olan Mudanya'da tüm bayramlarımızı en güçlü şekilde kutlamaya, sonsuza dek barış mesajımızı anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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