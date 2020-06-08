Cumhuriyet Caddesini çöp taksiler temizliyor
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Cumhuriyet Caddesini çöp taksiler temizliyor

Tatvan Belediyesi tarafından yakın zaman önce hizmete başlatılan Çöp Taksiler Cumhuriyet Caddesi üzerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Caddesini çöp taksiler temizliyor
08.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:44

Tatvan Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere alımı yapılan 2 adet çöp taksi daha pratik ve daha temiz bir şekilde çöplerin toplanması için her gün 06.00 ile 24.00 saatleri arasında aralıksız çalışıyor.

Büyük temizlik araçlarının temizlik yaptığı sırada trafik sıkışıklığına yol açtığı, insan ve yaya hareketliliğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çöp Taksiler ile gün içinde daha kolay ve seri bir şekilde biriken çöpler toplanıyor. Ayrıca bu uygulama ile büyük çöp araçlarından kaynaklanabilecek olası trafik aksamalarının da önüne geçiliyor.

Çöp taksilerin mesailerinin sabah 06.00 ile 24.00 saatleri arasında aralıksız devam ettiğini söyleyen Tatvan Belediyesi Çöp Taksi Şoförü Ferhat Kılıçarslan sözlerinin devamında, " Elimizden geleni yapıyoruz. Tatvan'ımızı temiz tutmaya çalışıyoruz. Kendimize ait araçlarımızla işimize devam ediyoruz. Bilindiği gibi Çöp taksiden önce büyük arabalar Tatvan trafiğine çıktığı için trafik sıkışması oluyordu. Çöp taksilerimiz geldikten sonra trafik baya bir rahatladı. Yani neredeyse çöplerin toplanıldığı artık hissedilmiyor. Büyük arabaların giremediği tüm noktaları tertemiz yapabiliyoruz. Bunlar bize çok büyük bir avantaj sağladı. Elimizden geldiği kadar memleketimizi temiz tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler

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