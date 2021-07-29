?CUMHURİYET CADDESİNDE HUMMALI ÇALIŞMA
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?CUMHURİYET CADDESİNDE HUMMALI ÇALIŞMA

?CUMHURİYET CADDESİNDE HUMMALI ÇALIŞMA
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BİRİNCİ AŞAMA ASFALT BİTTİ, BORDÜR VE KALDIRIM DÖŞEMELERİ DEVAM EDİYOR HAZIRLIKLARI YAPILAN AŞINMA ASFALTLA PROJE TAMAMLANARAK VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULACAK Üstyapı çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

BİRİNCİ AŞAMA ASFALT BİTTİ, BORDÜR VE KALDIRIM DÖŞEMELERİ DEVAM EDİYOR HAZIRLIKLARI YAPILAN AŞINMA ASFALTLA PROJE TAMAMLANARAK VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULACAK Üstyapı çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Birinci aşama asfaltın tamamlandığı caddede bordür ve kaldırım taşı döşemeleri devam ederken aydınlatmalar da yenileniyor. Önümüzdeki günlerde aşınma ve son tabaka asfalt seriminin yapılacağı Cumhuriyet Caddesi yeni yüzüne kavuşmuş olacak.

Kaynak: Habermetre

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