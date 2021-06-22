?? Cumhuriyet Caddesinde Hummalı Çalışma
MUŞ'UN İKİNCİ ÖNEMLİ GÜZERGAHININ ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR Muş Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üstyapı yenilemesi hızla ilerliyor.
MUŞ'UN İKİNCİ ÖNEMLİ GÜZERGAHININ ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR Muş Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üstyapı yenilemesi hızla ilerliyor. Etap etap uygulanan projede tamamlanan bölgelerde şehrin ikinci önemli güzergahı konumundaki caddenin yeni çehresi gün yüzüne çıkıyor.
Kaynak: Habermetre