Cumhuriyet Caddesi Üzerinde Yapılan Alışveriş Merkezinin Yeni İsmi Belli Oldu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde yeni yapılan alışveriş merkezinin ismi 'Park AVM' oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda birçok konuda nihai kararını vatandaşların önerileri doğrultusunda alıyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan Cumhuriyet Caddesindeki alışveriş merkezine isim bulmak için bir anket gerçekleştirildi. Belediye'nin resmi internet sitesi www.van.bel.tr'de 'Yapımı Tamamlanan AVM'nin Adını Sen Bırak' sloganıyla yapılan ankete, Vanlılar yoğun katılım göstermişti. Yaklaşık iki hafta süren ve 2 bin 123 kişi isim önerisinde bulunduğu anket sonuçlandı. Ankete, Pisi AVM, İkinisan AVM, Van Gölü AVM, Gölkent AVM, Erek AVM, Cumhuriyet AVM, Van Cadde AVM ve Urartu AVM gibi binlerce farklı isim önerileri gelirken, büyük bir titizlikle yapılan değerlendirmeler neticesinde Akın Baysal'ın 'Park AVM' önerisi AVM'nin yeni ismi oldu. İsmi öneren Akın Baysal'a ise dizüstü bilgisayar hediye edilecek. - VAN