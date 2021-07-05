Cumhuriyet Caddesi Üstyapı Projesinde Sona Yaklaşıldı
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Cumhuriyet Caddesi Üstyapı Projesinde Sona Yaklaşıldı

Cumhuriyet Caddesi Üstyapı Projesinde Sona Yaklaşıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

13 Nisan 2021 Salı günü ilk kazmanın vurulduğu Cumhuriyet Caddesi üstyapı yenileme projesinde sona gelindi.

13 Nisan 2021 Salı günü ilk kazmanın vurulduğu Cumhuriyet Caddesi üstyapı yenileme projesinde sona gelindi. Etap etap uygulanan projede caddenin şehir merkezine yakın ilk girişi olan PTT bölgesine ulaşıldı. Muş'un en önemli ikinci güzergahı konumundaki Cumhuriyet Caddesi, Muş Belediyesi'nin üstyapı projesi ile yeni yüzüne kavuşuyor. Belediyenin bu yılki önemli projelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinin üstyapı çalışmasında yol, kaldırım ve aydınlatmalar tamamen yenilenirken, işyeri ve mesken çıkıntıları da kaldırılarak hareket alanı genişletiliyor. Ramazan ayının ilk günü çalışmaların start verildiği Cumhuriyet Caddesinde ciddi bir mesafe kat edildi. Bugün itibari ile kazı çalışmalarının yapıldığı PTT bölgesi ile projenin sonuna yaklaşıldı. Bir taraftan projenin ilk uygulandığı yerlerin asfalt sonrası kaldırım ve aydınlatmaları yapılırken, diğer taraftan yeni kazılan yerlerde asfalta hazırlanıyor. Tüm çalışmaların yapılması ile son aşınma asfaltla caddenin üstyapı projesinin tamamlanması planlanıyor. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Bu yıl üzerinde hassasiyetle durduğumuz projelerimizden biri Cumhuriyet Caddemizin üstyapı yenileme işiydi. Mesaimizin büyük bir kısmını burada yapıyoruz. Bir yandan çalışmaları takip ederken diğer yandan vatandaşlarımız ve esnaflarımız ile bir araya geliyoruz. Çalışmalar sırasında ister istemez olumsuz etkilenebiliyorlar. Ancak vatandaşlarımız anlayışları ile bizleri daha fazla motive ediyorlar. Yıkılmadan yapılmayacağı bilinci ile bizleri destekliyorlar. Bizler de şimdiye kadar planlamalarımızın ötesinde projemizi uyguladık. Bugün itibari ile tabiri caizse tünelin sonu göründü. Caddenin ilk girişinin kazısı yapılıyor. İnşallah Kurban Bayramı öncesi birinci aşama asfaltı tamamlayarak vatandaşlarımızın bayram arifesinde olumsuz etkilenmemesini sağlayacağız. Daha sonraki süreçte kaldırım, aydınlatma ve diğer eksiklikleri tamamladıktan sonra son aşınma asfaltını da dökerek halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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