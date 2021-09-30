CUMHURİYET CADDESİ SON HALİ İLE HAYRAN BIRAKTIRIYOR - Haberler
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CUMHURİYET CADDESİ SON HALİ İLE HAYRAN BIRAKTIRIYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
CUMHURİYET CADDESİ SON HALİ İLE HAYRAN BIRAKTIRIYOR

?? CUMHURİYET CADDESİ SON HALİ İLE HAYRAN BIRAKTIRIYOR?? AŞINMA ASFALTTA SONA GELİNDİ?? ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIYLA MUŞ'U GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZŞehrin önemli güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde Muş Belediyesi tarafından uygulanan üstyapı projesinde sona gelindi.

MUŞ (Habermetre) - ?? CUMHURİYET CADDESİ SON HALİ İLE HAYRAN BIRAKTIRIYOR

?? AŞINMA ASFALTTA SONA GELİNDİ

?? ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIYLA MUŞ'U GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Şehrin önemli güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde Muş Belediyesi tarafından uygulanan üstyapı projesinde sona gelindi. Kaldırım, aydınlatma ve yol düzenlemesi sonrası aşınma asfaltla proje tamamlanıyor. Son tabaka asfaltın serildiği bölümlere yapılan yol çizgileriyle projenin tüm güzelliği ortaya çıktı

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Haber: CUMHURİYET CADDESİ SON HALİ İLE HAYRAN BIRAKTIRIYOR - Haberler
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