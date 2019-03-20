Cumhuriyet Caddesi'nin Girişi Meydan Haline Geliyor

Beylikdüzü'nün E-5'e bakan cephesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde hayata geçen Yayalaştırma Projesi'nin 1.etabında yapılan uygulamayla caddenin girişi yayaları karşılayan ve bir arada olmalarını sağlayan bir meydan olarak tasarlandı.

Beylikdüzü Belediyesi ilçeye kazandırdığı yeşil alanların sayısını arttırarak Beylikdüzü'nün çehresini güzelleştirmeye devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2030 vizyonunda ortaya koyduğu kişi başı 16.5 m2 yeşil alan hedefi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeye bin yüz m2'lik yeşil alan daha kazandırıyor. Cumhuriyet Caddesi Yayalaştırma Projesi 1.Etabının başlangıç noktası olan alan meydan olarak tasarlandı.İlçenin giriş noktalarından biri olması nedeniyle vatandaşları karşılayan ve bir arada olmalarını amaçlanan meydana, 40 metrelik yay içerisinde yer alan kesintisiz bir bank konumlandırılacak, ilçenin nefes almasına katkı sağlayacak tiji fındık ve ıhlamur ağaçları yerleştirilecek.

Cumhuriyet Caddesi 7/24 Yaşayan Bir Cadde Olacak

Aynı zamanda, Beylikdüzü'nün E-5'e bakan cephesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde hayata geçen Yayalaştırma Projesi'nin 1.etabında yapılan çalışmalar ile trafikte yaşanan daralmalar da ortadan kaldırılarak E-5 ile cadde arasında rahat bir geçiş sağlanmış oldu. Beylikdüzü'nün daha ulaşılabilir ve erişilebilir bir kent olması adına düzenlenen projenin yine 1.Etabında, araç trafiği yavaşlatılarak, vatandaşların rahat kullanabilmesi açısından yaya kaldırımları da geniş ve ferah hale getirildi. Diğer etapları da hayata geçtiğinde içerisinde müzeden semt çarşısına dek birçok yeni fonksiyonun yer alacağı Cumhuriyet Caddesi, Beylikdüzü'nün merkezi haline gelerek 7/24 yaşayan bir cadde olacak.

Cumhuriyet Caddesi Yayalaştırma Projesi 1.Etabı tamamlandığında ilçe halkı için buluşma noktası haline geleceğini belirterek proje hakkında açıklamada bulunan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Vefa Küçükali; "Cumhuriyet Caddesi'nin girişini vatandaşlarımızı karşılayan ve toplu halde bir arada olmalarını sağlayarak Cumhuriyet Caddesi'ne yönlenmelerini sağlayan bir meydan olarak tasarladık. Meydan düzenlememiz bittiğinde ilçe sakinlerimiz soluk alacakları yeni bir yeşil alana daha kavuşacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler