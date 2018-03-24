Cumhuriyet Caddesi'nde Yol ve Kaldırım Yapım Çalışmaları Başladı

Geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalar ile Bayburt'taki cadde ve sokakların çehresini değiştiren Bayburt Belediyesi yeni sezon yol ve kaldırım yapım çalışmalarında ilk kazmayı vurdu.

Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşen göz kamaştıran değişim, çalışma sezonunun açılmasıyla birlikte cadde boyunca devam edecek. Cadenin bir bölümünde yapılan küptaş uygulamaları ve kaldırım çalışmalarının devamı için ilk kazma vuruldu.

Geçtiğimiz yıl bir bölümü yapılan ve vatandaşların oldukça beğenisini toplayarak sosyal medyada adeta fenomen olan caddenin Pönserek Kavşağına kadar olan kısmı yine küp taş olacak. Caddenin buradan Dörtyol mevkiindeki köprünün altına kadar olan kısmı ise asfalt yapılacak. Kaldırımlarda yine granit taşın kullanılacağı çalışmalar tamamlandığında Bayburt göz kamaştıran bir caddeye daha sahip olacak. - BAYBURT