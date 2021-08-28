CUMHURİYET CADDESİ BAŞTAN SONA YIKANDI

CUMHURİYET CADDESİ BAŞTAN SONA YIKANDIŞehrin kalabalık ve en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinde gece geç saatlerde yıkama işlemi gerçekleştiren Yalova Belediyesi ekipleri, yıkama işlemlerinin yanında süpürge makinasıyla yağlı ve aşırı yoğun kirli bölgeleri ise dezenfektanlı...