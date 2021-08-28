CUMHURİYET CADDESİ BAŞTAN SONA YIKANDI
CUMHURİYET CADDESİ BAŞTAN SONA YIKANDIŞehrin kalabalık ve en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinde gece geç saatlerde yıkama işlemi gerçekleştiren Yalova Belediyesi ekipleri, yıkama işlemlerinin yanında süpürge makinasıyla yağlı ve aşırı yoğun kirli bölgeleri ise dezenfektanlı...
CUMHURİYET CADDESİ BAŞTAN SONA YIKANDI
Şehrin kalabalık ve en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinde gece geç saatlerde yıkama işlemi gerçekleştiren Yalova Belediyesi ekipleri, yıkama işlemlerinin yanında süpürge makinasıyla yağlı ve aşırı yoğun kirli bölgeleri ise dezenfektanlı sularla temizlediler. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri; "Şehrimizin gündüz en kalabalık olan lokasyonlarında geceleri yıkama işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte konteyner olmayan çöp toplama alanlarını dezenfektanlı sularla yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın çöplerini çıkartma saatlerine uymalarını ve çöp poşetlerinin ağızlarını sıkı bir şekilde bağlamalarını rica ediyoruz" dediler.
Kaynak: Habermetre