CUMHURİYET CADDESİ BAŞTAN SONA YIKANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CUMHURİYET CADDESİ BAŞTAN SONA YIKANDI

CUMHURİYET CADDESİ BAŞTAN SONA YIKANDI
Habermetre - Haberler | Toplum

CUMHURİYET CADDESİ BAŞTAN SONA YIKANDIŞehrin kalabalık ve en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinde gece geç saatlerde yıkama işlemi gerçekleştiren Yalova Belediyesi ekipleri, yıkama işlemlerinin yanında süpürge makinasıyla yağlı ve aşırı yoğun kirli bölgeleri ise dezenfektanlı...

CUMHURİYET CADDESİ BAŞTAN SONA YIKANDI

Şehrin kalabalık ve en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinde gece geç saatlerde yıkama işlemi gerçekleştiren Yalova Belediyesi ekipleri, yıkama işlemlerinin yanında süpürge makinasıyla yağlı ve aşırı yoğun kirli bölgeleri ise dezenfektanlı sularla temizlediler. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri; "Şehrimizin gündüz en kalabalık olan lokasyonlarında geceleri yıkama işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte konteyner olmayan çöp toplama alanlarını dezenfektanlı sularla yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın çöplerini çıkartma saatlerine uymalarını ve çöp poşetlerinin ağızlarını sıkı bir şekilde bağlamalarını rica ediyoruz" dediler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Arda Turan Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CUMHURİYET CADDESİ BAŞTAN SONA YIKANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 13:40:14. #1.15#

title