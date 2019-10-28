28.10.2019 16:49

Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümüne çocuklardan özel koreografi

İSTANBUL, (DHA) ? BAHÇELİEVLER Belediyesi Bilgi Evleri'ne üye yaklaşık 200 öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümünü kutlamak için İstiklal Marşı okudu.

Bahçelievler Belediyesi, yaklaşık 200 öğrencinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl- dönümünü kutlamak için İstiklal Marşı okuduğu sahneleri klip haline getirdi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SESİYLE BAŞLAYAN VİDEO İSTİKLAL MARŞIYLA DEVAM ETTİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'ndaki 'Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir' sözleriyle başlayan video, çocukların İstiklal Marşı'nı okumalarıyla devam etti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın da eşlik ettiği çocuklar daha sonra hep birlikte şehit ve gazilere, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere asker selamı gönderdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' dizelerinin ardından çocuklar İstiklal Marşı'nı şiir formatında okumaya devam etti. Görüntünün sonunda 'Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez' sloganı yazan plakalarını başları üzerinde tutan çocuklar hep birlikte 96. yıl figürünü oluşturdu.

Kaynak: DHA