Cumhuriyet Bayramı'nda Azeri sanatçı Azerin'den Karabağ mesajı

ANKARA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Gölbaşı'nda sahne alan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin "İnşallah böyle konserleri, bayramları Karabağ'da kutlayabiliriz" dedi.

ANKARA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Gölbaşı'nda sahne alan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin "İnşallah böyle konserleri, bayramları Karabağ'da kutlayabiliriz" dedi.

Ankara Gölbaşı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı karşısında gerçekleştirilen konsere, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece aracı olan katılımcılar alındı. Konserde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve Kıraç sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar da sanatçılara, araçlarının farlarını yakarak eşlik etti.Şarkıcı Azerin konser sırasında "İnşallah böyle konserleri, bayramları Karabağ'da kutlayabiliriz" temennisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı