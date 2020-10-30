Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoyda patinaj yapıp camlardan sarktılar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dün tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dün tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Beşiktaş'ta akşam saat 21: 30 sıralarında Çırağan Caddesi'nde kutlamalara katılan bir grup araçlarıyla konvoy yaptı, trafik kilitlendi. Patinaj çekip ortalığı dumana kaplayan ve camlardan sarkan kişiler trafiği tehlikeye düşürdü. Beşiktaş Sahil yolu boyunca bu şekilde ilerleyen grup tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ZEKİ GÜNAL