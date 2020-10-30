Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoyda patinaj yapıp camlardan sarktılar
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Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoyda patinaj yapıp camlardan sarktılar

30.10.2020 13:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:32
Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoyda patinaj yapıp camlardan sarktılar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dün tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı  dün tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Beşiktaş'ta akşam saat 21: 30 sıralarında Çırağan Caddesi'nde kutlamalara katılan bir grup araçlarıyla konvoy yaptı, trafik  kilitlendi. Patinaj çekip ortalığı dumana kaplayan ve camlardan sarkan kişiler trafiği tehlikeye düşürdü. Beşiktaş Sahil yolu boyunca bu şekilde ilerleyen grup tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti. 


- İstanbul
Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoyda patinaj yapıp camlardan sarktılar
Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoyda patinaj yapıp camlardan sarktılar
Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoyda patinaj yapıp camlardan sarktılar
Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoyda patinaj yapıp camlardan sarktılar
Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoyda patinaj yapıp camlardan sarktılar
Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoyda patinaj yapıp camlardan sarktılar
Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoyda patinaj yapıp camlardan sarktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ZEKİ GÜNAL

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