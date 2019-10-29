Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (3)
Kortej yürüyüşü Korteji izleyen vatandaşlar Atatürk posteri Araçların geçişi Korteje katılan asker, polislerin geçişi Yabancı öğrenciler Milli sporcular Vatandaşların geçişte çiçek atmaları Ulus meydanı Meydanda toplanan kalabalık Geçişin yapılması Eski Meclisin önünden geçilmesi ANKARA -...
Kortej yürüyüşü
Korteji izleyen vatandaşlar
Atatürk posteri
Araçların geçişi
Korteje katılan asker, polislerin geçişi
Yabancı öğrenciler
Milli sporcular
Vatandaşların geçişte çiçek atmaları
Ulus meydanı
Meydanda toplanan kalabalık
Geçişin yapılması
Eski Meclisin önünden geçilmesi ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlendi. (3)