Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (3)

Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (3)

Kortej yürüyüşü Korteji izleyen vatandaşlar Atatürk posteri Araçların geçişi Korteje katılan asker, polislerin geçişi Yabancı öğrenciler Milli sporcular Vatandaşların geçişte çiçek atmaları Ulus meydanı Meydanda toplanan kalabalık Geçişin yapılması Eski Meclisin önünden geçilmesi ANKARA -...

29.10.2019 16:54
Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (3)

Kortej yürüyüşü

Korteji izleyen vatandaşlar

Atatürk posteri

Araçların geçişi

Korteje katılan asker, polislerin geçişi

Yabancı öğrenciler

Milli sporcular

Vatandaşların geçişte çiçek atmaları

Ulus meydanı

Meydanda toplanan kalabalık

Geçişin yapılması

Eski Meclisin önünden geçilmesi ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlendi. (3)

Kaynak: AA
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