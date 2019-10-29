Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (1)

Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (1)

TBMM önündeki tören Askerlerin geçişi Askerlerin 29 Ekim yazısı oluşturması İstiklal Marşı'nın okunması Kortej yürüyüşü Kızılay'daki gösteriyi izleyen vatandaşlar Motosikletli polislerin geçişi Askeri araç üzerindeki gazilerin görüntüsü Atatürk posterini taşıyan askerler Askerlerin geçişi ANKARA...

29.10.2019 16:10
Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (1)

TBMM önündeki tören

Askerlerin geçişi

Askerlerin 29 Ekim yazısı oluşturması

İstiklal Marşı'nın okunması

Kortej yürüyüşü

Kızılay'daki gösteriyi izleyen vatandaşlar

Motosikletli polislerin geçişi

Askeri araç üzerindeki gazilerin görüntüsü

Atatürk posterini taşıyan askerler

Askerlerin geçişi ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlendi. (1)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et