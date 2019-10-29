Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (1)
TBMM önündeki tören Askerlerin geçişi Askerlerin 29 Ekim yazısı oluşturması İstiklal Marşı'nın okunması Kortej yürüyüşü Kızılay'daki gösteriyi izleyen vatandaşlar Motosikletli polislerin geçişi Askeri araç üzerindeki gazilerin görüntüsü Atatürk posterini taşıyan askerler Askerlerin geçişi ANKARA...
TBMM önündeki tören
Askerlerin geçişi
Askerlerin 29 Ekim yazısı oluşturması
İstiklal Marşı'nın okunması
Kortej yürüyüşü
Kızılay'daki gösteriyi izleyen vatandaşlar
Motosikletli polislerin geçişi
Askeri araç üzerindeki gazilerin görüntüsü
Atatürk posterini taşıyan askerler
Askerlerin geçişi ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlendi. (1)