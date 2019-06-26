Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, Kaymakam Güven'i ziyaret etti

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Pazaryeri İlçe Kaymakamlığına atanan Oray Güven'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz'ın kendisine yapmış olduğu ziyaretten memnuniyetini dile getirirken kendisine ziyareti için teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA