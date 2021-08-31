Cumhuriyet Başsavcısı vekilinden Başkan Yalçınkaya'ya ziyaret
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Cumhuriyet Başsavcısı vekilinden Başkan Yalçınkaya'ya ziyaret

Cumhuriyet Başsavcısı vekilinden Başkan Yalçınkaya'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akçakale Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Kadir Doğukan Yılmaz, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Kadir Doğukan Yılmaz, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilçede yapılan çalışmalar, yapılması planlanan projeler konuşuldu. Ziyarete dair açıklama yapan Başkan Yalçınkaya birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Adliyemizin Başsavcısı bugün nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Akçakale Adliyesi ile, Kaymakamlığı ile, belediyesi ile bir bütün olarak halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

Başsavcı Vekili Yılmaz da, "Akçakale'ye yaptığınız hizmetler için müteşekkiriz. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Cumhuriyet Başsavcısı vekilinden Başkan Yalçınkaya'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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