Cumhuriyet Başsavcısı Şahin korona virüse yakalandı
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Cumhuriyet Başsavcısı Şahin korona virüse yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in korona virüs testi pozitif çıktı.

Cumhuriyet Başsavcısı Şahin korona virüse yakalandı
15.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:56

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in korona virüs testi pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin'in korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evde izolasyona girerek tedavisinin başladığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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