Cumhuriyet Başsavcısı Şahin korona virüse yakalandı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in korona virüs testi pozitif çıktı.
15.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:56
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in korona virüs testi pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin'in korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evde izolasyona girerek tedavisinin başladığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA