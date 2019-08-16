Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ göreve başladı

16.08.2019 17:05

Ordu'nun Ünye ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, görevine başladı.

Aladağ, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ünye'ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Ünye ile ilgili çok olumlu şeyler duyduğunu ifade eden Aladağ, "Ünye'ye daha önce gelmemiştim ancak gelmeden önce Ünye ile ilgili herkesten çok olumlu haberler aldım. Geldikten sonra da arayan kişiler çok şanslı olduğumu söylediler. O yüzden atandığım yerden memnunum. İnşallah güzel ve uyumlu bir şekilde görev süremizi tamamlayacağız." dedi.

Kaynak: AA