Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez: "Cenazelerin çıkartılması noktasında her ihtimali değerlendiriyoruz"
Van Gölünde arama çalışmaları Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'İn açıklamaları VAN - Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Gölü'nde teknenin battığı yerde incelemelerde bulundu.
09.07.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:54
Van Gölünde arama çalışmaları
Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'İn açıklamaları VAN - Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Gölü'nde teknenin battığı yerde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA