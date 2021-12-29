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Cumhuriyet Başsavcısı Akın, stajyer hakim ve savcılar ile bir araya geldi

Cumhuriyet Başsavcısı Akın, stajyer hakim ve savcılar ile bir araya geldi
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, adliyede staja başlayan hakim ve savcı adayları ile bir araya geldi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, adliyede staja başlayan hakim ve savcı adayları ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Akın, Kayseri Adliyesinde staja başlayan 26. dönem hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Staj koordinatörü Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tuncay Yılmaz'ın da hazır bulunduğu toplantıda, 2 yıllık süre sonunda mesleğe hakim ve savcı olarak başlayacak adaylara yargı etiği konusunda bilgi verildi.

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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